Bakan Çavuşoğlu: Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki 4'lü Suriye toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki 4'lü Suriye toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü.
Tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatılması için görüşmeler sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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