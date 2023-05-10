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Bakan Çavuşoğlu: Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü
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10 Mayıs 2023 Çarşamba 19:51:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 19:51:00

Bakan Çavuşoğlu: Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki 4'lü Suriye toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki 4'lü Suriye toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü.

Tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatılması için görüşmeler sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Moskova
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