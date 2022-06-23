VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
Ukrayna: Rus ordusu, Bahmut kenti yönünde kayıplar veriyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
İbrahim Kalın'dan NATO diplomasisi
Rusya: Ukrayna'da 211 uçak, 132 helikopter, 3 bin 750 tank ve zırhlı araç yok ettik
NATO: Türkiye'nin meşru endişelerini gidermek için çalışıyoruz
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid Ankara'ya geldi
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
O ilimizde petrol bulundu: Yakında ilan edeceğiz
Muhalefetin ek bütçe iddialarına yanıt
Bakan Bozdağ'dan Pınar Gültekin açıklaması
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Sadr'ın sahneden çekilmesi sonrası Irak'ı ne bekliyor?
Karahantepe'de yeni kalıntıların izi sürülecek
Litvanya Rusya'nın yaptırım tehdidine meydan okudu
Türkiye ve Suudi Arabistan'dan ortak karar
Kritik görev üstlenecek BOYGA sahaya çıkıyor
Galatasaray, Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! İşte alacağı ücret
Bakan Nebati'den enflasyon ve döviz kuru açıklaması
Salih Müslim sonrası bir skandal daha!
İtalya'da haziranda başlayan kuraklık, yazın geri kalanı için büyük endişe kaynağı
Stratejik rekabetten stratejik iş birliğine
Bakan Kirişci: Marmaris'teki orman yangınınına müdahale eden hava aracı sayısı 41'e ulaştı
Avrupa'da doğal gaz fiyatları iki haftada yüzde 60 arttı
23 Haziran 2022 Perşembe 17:46:00 - Güncelleme:23 Haziran 2022 Perşembe 17:46:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Diplomatik temsil düzeyimizin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, görüşmelerde Türkiye ile İsrail arasında başlayan olumlu diyaloğu somut adımlarla ilerletme kararlılığının teyit edildiğini belirterek "Kısa vadede karşılıklı üst düzey ziyaretleri devam ettireceğiz. Dışişleri Bakanlıklarımız arasında ikili siyasi ve bölgesel istişareler önem taşıyor. Diğer taraftan diplomatik temsil düzeyimizin de büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattık." ifadelerini kullandı.

"TERÖR SALDIRILARINA DA İZİN VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Bakan Çavuşoğlu, İsrail ile güvenlik konusunda iş birliği içinde olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ülkemizde İsrail vatandaşlarına yönelik terör tehdidi konusunda Sayın Lapid ile yakın temas halindeydik. Kurumlarımız arasında istihbarat ve bilgi paylaşımı sürekli gerçekleşti, Devlet Başkanı Sayın Herzog da bu hususta Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la görüştü. Güvenlik kurumlarımız yakın iş birliği içinde çalışmayı sürdürüyorlar, temas halindeler ve şunu söylemek isterim; bu tür olayların ülkemizde yaşanmasına hiçbir şekilde izin veremeyiz, ülkemiz içinde tür hesaplaşmalara da izin vermeyiz, terör saldırılarına da izin vermemiz mümkün değil. Bu konuda gerekli mesajlar da verilmiştir."

İsrail Dışişleri Bakanı Lapıd ise "Türkiye'ye yaptığımız seyahat uyarısını değiştireceğiz. Büyükelçimizin yakın gelecekte dönmesi için adımlar attık." dedi.

Etiketler : İsrail Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı
Hayranlardan yoğun ilgi

Hayranlardan yoğun ilgi
Apar topar Almanya'ya gitti

Apar topar Almanya'ya gitti
İstanbul metale doyacak

İstanbul metale doyacak
Şarkı da yazarım fistan da dikerim

Şarkı da yazarım fistan da dikerim
Güneydoğu'da konser vermekten korkmayın!

Güneydoğu'da konser vermekten korkmayın!
Sezonu açtı

Sezonu açtı
Komedi yapmak istiyor

Komedi yapmak istiyor
Babasının izinden gidiyor

Babasının izinden gidiyor
Mikonos kaçamağı

Mikonos kaçamağı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX