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30 Aralık 2021 Perşembe 20:12:00 - Güncelleme:30 Aralık 2021 Perşembe 20:12:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Helin Aslan moderatörlüğünde 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu soruyor, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yanıtlıyor.

Türkiye'nin yürüttüğü normalleşme süreçlerinde son durum ne?

Kabil Havalimanı'nın işletmesi Türkiye'de olacak mi? Yunanistan'la yaşanan gerilimler nereye varacak? Nasıl bir yıl geride kaldı, 2022'de bizi ne bekliyor?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24'te bütün bu sorulara cevap veriyor.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu dışişleri bakanı türkiye
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