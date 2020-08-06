Bakan Çavuşoğlu'ndan Mısır ve Yunanistan anlaşması açıklaması: Yok hükmündedir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'daki görüşme ve Yunanistan ile Mısır arasında bugün imzalanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması hakkında Malta'da açıklamada bulunuyor...
Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları...
AB tarafında bir hayal kırıklığı oldu. Açıklamayı burada duyduk. Verilan kordinatlara baktık. Ama bu kordinatlardan görüyoruz ki bu anlaşma, hem Türkiye'yi hem de Libya'nın haklarını ihlal ediyor. Kıta sahanlığımızı ihlal eden bir anlaşma bizim için yok hükmündedir.
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