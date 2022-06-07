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07 Haziran 2022 Salı 17:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2022 Salı 17:30:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e çok sert tepki: Aşağılık kompleksi, adam gibi cevap verin!

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın ihlalden vazgeçmemesi durumunda adaların egemenliğinin tartışılacağını söyledi. Atina yönetiminin aşağılık kompleksi içinde olduğunu da vurgulayan Çavuşoğlu, "Adam gibi cevap verin" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuzey Makedonyalı mevkidaşı ile basın açıklaması düzenledi.

Yunanistan ile Türkiye arasındaki adalar gerilimi devam ediyor.

Miçotakis'in haddi aşan açıklamalarına Ankara'dan çok sert yanıt geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın aşağılık kompleksi içinde olduğunu söyledi ve "Adam gibi cevap vermeye" davet etti.

Çavuşoğlu, ihlalin durmaması halinde adaların egemenliğinin tartışmaya açılacağını da vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Yunanistan yazdığımız mektuplara cevap veremediği için agresifleşiyor. Kendilerine has bir aşağılık kompleksleri var"

"(Yunanistan) En haksız durumda bile ağlamada çok başarılılar. Gelir yüzünüze sarılırlar, arkalarına döndükleri zaman nefret, kin, yalan, iftira. Bunlar siyasetçilere yakışan tavırlar değil. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin, bu ihlali sonlandırmazsa adaların egemenlik tartışmalarına başladık zaten"

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan MEKTUP
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