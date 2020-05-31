31 Mayıs 2020 Pazar 23:08:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2020 Pazar 23:08:00
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik temas
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Maytik ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Maytik telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.
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