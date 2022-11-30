VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
2022-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
"Dijital terör devletin güvenliğine tehdit oluşturuyor"
İstanbul'da Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan a...
Terör örgütü PKK/YPG üyesi saklandığı tır dorsesinde yakalandı
Tüm geçici teminat mektupları Takasbank güvencesi altında
5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi
Manisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Semazenin yakasından düşün!
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı
İtalya, Ukrayna'ya silah yardımı yapmayı yeni yılda da sürdürecek
TPAO'nun İstanbul'daki petrol işletme ruhsat süresi uzatıldı
Zelenskiy: 24 Şubat'tan bu yana bin 300'den fazla esir Ukraynalı asker özgürlüğüne kavuştu
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Tek ehil, tecrübeli Avrupalı siyasi
Bakan Varank, Davutoğlu'nu böyle ti'ye aldı
6'lı masanın aday tarifi: Kukla başkan!
İki ülke arasında gerginlik! ''Derhal geri çekilin''
Meteoroloji il il saat verdi... Kuvvetli sağanak ve kar geliyor!
Günde 2 fincandan fazla bitki çayı tüketilmemeli
Bugün burçları neler bekliyor? 02 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
Öksüren her kişi maske takmalı
Fil hastalığı ilerlemeden tedavi edilmeli
Gıda takviyeleri kalp hastalıklarını artırdı
30 Kasım 2022 Çarşamba 14:02:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 14:02:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan kara harekatı açıklaması! "Gölge etmesinler başka ihsan istemez"

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine verdiği destek apaçık ortada. Bu tür desteklerin sonlandırılması gerektiğini söylüyoruz." dedi. Başkan Çavuşoğlu, Suriye'ye olası kara harekatına ilişkin "Muktedir bir devletiz, üstesinden geliriz. Türkiye'yi engelleme girişimleri görüyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bükreş'te NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin terör örgütleriyle sahada mücadele etmeye muktedir bir devlet ve millet olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Suriye, Irak başta olmak üzere neresi olursa olsun Fetullahçı Terör Örgütü de (FETÖ) dahil olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesinde bazı ülkelerin yaptığı açıklamalara dikkati çekerek, şunları anlattı:

"Terörle mücadelemizde dikkat ediyorsanız, 'evet Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama, terörle mücadele etme hakkı var ama' diyerek hemen uluslararası hukuk, yok işte siviller, yok işte başka şeyler, 'havadan vurun da karadan girmeyin' gibi Türkiye'yi engellemeye çalışan girişimler görüyoruz. Yine ikili görüşmelerde bazı muhataplarım bunları dile getirdiği zaman, biz tabii gerekli cevapları verdik. Müttefiklerden destek bekliyoruz. Teröristleri savunacak ya da teröristleri mağdur göstermeye çalışan açıklamalar duymak istemediğimizi söyledik."

Bazı ülkelerin Suriye'deki terör örgütlerine destek verdiğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "ABD başta olmak üzere bazı müttefiklerin Suriye'deki terör örgütlerine verdiği destek apaçık ortada. Dolayısıyla bu tür desteklerin sonlandırılması gerektiğini söylüyoruz. Yine ayaküstü (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken ile yaptığımız görüşmede son İstanbul'daki terör saldırısının sorumlusu, yakalanan terörist ve yine sözde SDF'nin, onu (SDF) tamamen farklı göstermeye çalışıyorlardı, intikam açıklamalarından sonra, okullar ve sivilleri hedef alan terör saldırıları dahil onları da söyleyerek 'Maalesef bunları sizin verdiğiniz desteklerle yapıyor' dedik. Bu desteklerin bir an önce sona ermesi lazım." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-İSVEÇ-FİNLANDİYA ÜÇLÜ TOPLANTISI

Çavuşoğlu, NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'in dışişleri bakanlarıyla dün Bükreş'te yapılan üçlü toplantıya ilişkin de söz konusu toplantının Stockholm'de yapılan Üçlü Daimi Komite toplantısının takibi şeklinde olduğu bilgisini verdi.

İsveç'teki yeni hükümetin öncekine oranla terörle mücadele konusunda daha kararlı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Suçluların iadesi gibi, terör varlıklarının dondurulması gibi ve ülkedeki terör faaliyetleri devam ediyor, bunların sonlandırılması gibi konularda somut adım görmediğimizi söyledik. Yasalarda değişiklikler yaptılar, anayasa değişikliği yaptılar, bunların hepsi olumlu adım ama bunların uygulamasını da görmemiz lazım. Bazı yasalar yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek. Bunların da bu şekilde uygulanması... Ama NATO üyeliğinden bağımsız olarak (İsveç'teki) yeni hükümetin terörle mücadelede daha samimi olduğunu görüyoruz. (İsveç'teki yeni hükümet) Türkiye'deki terör saldırılarından sonra bazı müttefiklerden daha güçlü açıklamalar yaptı. Açıklamalar güzel, kararlılık güzel ama somut adımları görmemiz lazım. Bunları da açık açık konuştuk ve bundan sonra da birlikte bu doğrultuda çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldık."

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu isveç terör
Kızlar arkadaşlarım

Kızlar arkadaşlarım
3 şehirde 3 konser

3 şehirde 3 konser
Boğaz'ı şenlendirdi

Boğaz'ı şenlendirdi
Şarkı söylemek çok zormuş

Şarkı söylemek çok zormuş
Ürgüp'te nikah Antalya'da düğün

Ürgüp'te nikah Antalya'da düğün
Baba acısı

Baba acısı
Artık eğitmen

Artık eğitmen
Kadınlara özel şarkı yaptı

Kadınlara özel şarkı yaptı
Yeni ikili

Yeni ikili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX