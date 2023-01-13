Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'e tepki: Sorumlulukları var, kınayarak kaçamazlar
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü yandaşlarının yaptığı gösterilerle ilgili, "Burda İsveç'in sorumluluğu var, kınamakla sorumluluktan kaçamazlar. Hangi konuda mutabakata vardıysak onun sorumluluğunun yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, İsveç'te dün terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen eyleme şu sözlerle tepki gösterdi:
"Irkçı ve nefret suçu içeren bir eylemle mücadele etmesi gerekiyor. İsveç'te daha önce de eylemler olmuştu. Bu seferki eylem şehrin merkezinde, herkesin gözünün önünde gerçekleşti. Burda İsveç'in sorumluluğu var, kınamakla sorumluluktan kaçamazlar. Üçlü ahidname son derece açık. Biz ne fazlasını ne eksiğini istiyoruz. Hangi konuda mutabakata vardıysak onun sorumluluğunun yerine getirilmesini istiyoruz. Terör örgütünü destekleyici faaliyetler de devam ediyor. İsveç bunları engelleme taahhüdünde bulundu ama eylemler devam ediyor."
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