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15 Haziran 2022 Çarşamba 19:49:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 19:49:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderdikleri belgeler beklentileri karşılamıyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Türkiye'ye gönderdikleri belgelerin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu kendilerine ve NATO'ya ilettiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, tahıl krizine ilişkin olarak da "4'lü bir toplantı olursa, kurulacak mekanizmanın denetimi dahil tüm konuları burada detaylı şekilde ele alınacak. Burada Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna da olacak. Herkesin endişelerinin giderilmesi lazım. Mayınlardan temizlemek yerine güvenli hatlar, güvenli bölgeler. Rusya'dan da olumlu cevap gelirse 4'lü toplantıyı İstanbul'da gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tahıl krizi NATO üyeliği
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