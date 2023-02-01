İsveç açıklaması: Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması: Somut adım görmedik, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İsveç'ten somut adım görmedik, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz." açıklamasında bulundu. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, "İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğine ilişkin "Finlandiya'nın üyeliği ile ilgili daha az sorun var." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar...
İsveç'ten somut adım görmedik, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz
(İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği) Finlandiya'nın üyeliği ile ilgili daha az sorun var
Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz
Finlandiya provokasyonlara izin vermeyeceğini ifade etti
Ayrıntılar geliyor...
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