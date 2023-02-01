İsveç açıklaması: Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz

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01 Şubat 2023 Çarşamba 11:57:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 11:57:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç açıklaması: Somut adım görmedik, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İsveç'ten somut adım görmedik, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz." açıklamasında bulundu. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, "İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğine ilişkin "Finlandiya'nın üyeliği ile ilgili daha az sorun var." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar...

İsveç'ten somut adım görmedik, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz

(İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği) Finlandiya'nın üyeliği ile ilgili daha az sorun var

Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz

Finlandiya provokasyonlara izin vermeyeceğini ifade etti

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu urmas reinsalu estonya ortak basın toplantısı
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