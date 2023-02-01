İsveç açıklaması: Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar...

İsveç'ten somut adım görmedik, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz

(İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği) Finlandiya'nın üyeliği ile ilgili daha az sorun var

Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlamalarını bekliyoruz



Finlandiya provokasyonlara izin vermeyeceğini ifade etti

Ayrıntılar geliyor...