Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi...
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni İsrail Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif eylemin kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesinde, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik dünkü provokatif eyleminin kabul edilmez" olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, yeni görevi nedeniyle mevkidaşı Cohen'i telefonda tebrik etti.
Söz konusu bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:
"Bakan Çavuşoğlu Cohen'e, ülkemizin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatmış, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır.
Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunmasına verdiğimiz önemin altını çizmiş, her türlü provokatif eylemden kaçınılmasını beklediğimizi muhatabının dikkatine getirmiştir. "
Görüşmede, iki bakan, ikili ilişkileri geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı.
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