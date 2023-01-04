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04 Ocak 2023 Çarşamba 20:44:00 - Güncelleme:04 Ocak 2023 Çarşamba 20:44:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi...

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni İsrail Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif eylemin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesinde, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik dünkü provokatif eyleminin kabul edilmez" olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, yeni görevi nedeniyle mevkidaşı Cohen'i telefonda tebrik etti.

Söz konusu bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Çavuşoğlu Cohen'e, ülkemizin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatmış, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır.

Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunmasına verdiğimiz önemin altını çizmiş, her türlü provokatif eylemden kaçınılmasını beklediğimizi muhatabının dikkatine getirmiştir. "

Görüşmede, iki bakan, ikili ilişkileri geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı.

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu İsrail Mescid-i Aksa
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