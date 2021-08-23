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23 Ağustos 2021 Pazartesi 21:58:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 21:58:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan İspanya'ya teşekkür

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'le telefonda görüşerek, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarına yangın söndürme uçağı göndererek verdiği destek için teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İspanyol mevkidaşı Jose Manuel Albares telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarına uçak göndererek katkı sağlayan İspanya'ya teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca Afganistan'daki güncel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İspanyol mevkidaşı
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