Bakan Çavuşoğlu: İran'la ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "İran'la köklü ilişkilerimizi bölgemizin yanı sıra diğer küresel konularda da iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Sonuçta bugünkü ziyaretim hem ikili ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırmak hem de bölgesel konularda istişarelerimizi gerçekleştirmek bakımından son derece faydalı geçti, geçiyor" dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin İran'la müzakere içinde olduğu çok sayıda anlaşmanın olduğunu ifade ederek, "Çok sayıda müzakere ettiğimiz anlaşmalar da var. Bunların müzakerelerini tamamlayabildiklerimizi de yine bu zirve marjında imzalayıp, ilişkilerimizin hukuki altyapısını daha da güçlendirmek istiyoruz. Terör, kaçak göç gibi konularda, insan kaçakçılığı gibi güvenlik konularını da ele aldık. Bu konudaki dayanışmamızı artırmak istiyoruz. İkili ticaretimizde ciddi bir düşüş oldu maalesef pandemi sebebiyle. Ama bu sene, geçen yıla göre ilk 9 ayda yüzde 71 artış var. Bu artış sevindirici ama hedeflerimizin çok uzağındayız. Bu hedeflerimize ulaşmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunları da gözden geçirdik. Özellikle Tercihli Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi konusunda 6 yıldır müzakere yapıyoruz. Bunu da artık tamamlamak istiyoruz ki ticaretimiz daha da artsın" diye konuştu.

"İRAN'A YÖNELİK TEK TARAFLI YAPTIRIMLAR YANLIŞ"

İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların yanlış olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) tekrar işler hale gelmesinin gerekliliğini ifade etti. Çavuşoğlu, "Biz İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların yanlış olduğunu tüm platformlarda söylüyoruz. Bugün burada bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın yeniden işler hale gelmesi için tüm tarafların gerekli adımları atması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle bu anlaşmadan çekilenlerin gerekli adımları atması gerekiyor. İran'a yönelik tek taraflı yaptırımların da kaldırılması gerekiyor. Viyana'da görüşmelerin tekrar başlayacak olmasından da bu vesileyle mutluluk duyduğumuzu vurgulamak isterim. Bu görüşmelerin olumlu neticelenmesi, sadece ekonomik ilişkilerimiz bakımından değil, bölgenin istikrarı bakımından da önemli olacaktır" dedi.

"BÖLGESEL KONULARDA İŞ BİRLİĞİ ÖNEM ARZ EDİYOR"

Bakan Çavuşoğlu, bölgesel konularda İran'la iş birliğinin her zamankinden daha önem arz ettiğini belirterek, "Kardeşim Hüseyin'in de söylediği gibi bölgemizde önemli gelişmeler var. Bu nedenle bölgesel konularda diyalog ve iş birliğimizi sürdürmemiz her zamankinden daha da önem arz ediyor. Afganistan bunlardan bir tanesi, Suriye'de siyasi çözüm için çalışmaya devam etmemiz lazım, Irak ikimizin de komşusu, Körfez'de gelişmeler var, Yemen'deki problem devam ediyor, Güney Kafkasya'nın istikrarı için başta 3+3 formatı olmak üzere bu konularda İran'la yakın çalışma arzusu içindeyiz. Irak'taki düzenlenen seçimlerin özellikle barış içinde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduk. Ama Kazımi'nin konutuna geçen hafta gerçekleştirilen saldırıyı da kınadığımızı bir kere daha vurgulamak istiyorum. Irak'ın istikrarı için önemli iki ülke olarak katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"AFGANİSTAN'DA KAPSAYICI HÜKÜMET KURULMASI ARZUMUZ"

Bakan Çavuşoğlu, Hüseyin Emir Abdullahiyan'la ikili görüşmesinde Suriye ve Afganistan'a dair konuların da konuşulduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Suriye'de Astana formatında iş birliğimizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki süreçte hem liderler düzeyinde hem de Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantı gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Afganistan'ın kalıcı barışı ve istikrarı için aynı düşünüyoruz. Bölgesel konulara baktığımızda İran'la birçok konuda görüşlerimiz örtüşüyor. Afganistan'daki şu anki durumdan endişe duyuyoruz. İnsani kriz bir taraftan, ekonomik sıkıntı diğer taraftan zorluklar var. Kapsayıcı, herkesi kucaklayan bir hükümetin kurulması arzumuz. Son zamanlarda, DEAŞ terör örgütünün, Hazaralar başta olmak üzere toplumun değişik kesinlerine yönelik terör saldırılarını bir kere daha kınıyoruz. Afganistan'ın istikrarı için yine birlikte çalışmaya hazırız."