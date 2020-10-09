Bakan Çavuşoğlu'ndan genç diplomatlar için 'Hoş geldiniz' paylaşımı
Kaynak: Akşam
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden genç diplomatlara 'Hoş geldiniz' paylaşımında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından genç diplomatlar için hoş geldiniz mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı twitter'dan paylaşımda bulundu.
Genç diplomatlar hakkında paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, Zor bir sınav sürecinden geçerek aramıza katılan genç diplomatlarımızla biraraya geldik. Meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Ailemize hoşgeldiniz!" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu ayrıca, "Genç diplomatlarımızın eğitimi için bize salonlarını açan AÜ Rektörü Prof.Dr. Necdet Ünüvar ve mezunu olduğum SBF Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik’e teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.
- Bakan Çavuşoğlu'ndan genç diplomatlar için 'Hoş geldiniz' paylaşımı
- Türkiye-İtalya arasında önemli görüşme!
- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan skandal sözleri: Topraklarımızdan bir kısmını Rumlara geri vermeliyiz
- Şırnak'taki 5 işçinin katili PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- İstanbul için korkutan koronavirüs açıklaması: Son hafta vaka sayımız yükselme trendinde
- HDP'nin eski tecavüzcü vekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de