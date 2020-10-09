Bakan Çavuşoğlu'ndan genç diplomatlar için 'Hoş geldiniz' paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından genç diplomatlar için hoş geldiniz mesajı yayımladı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı twitter'dan paylaşımda bulundu.

Genç diplomatlar hakkında paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, Zor bir sınav sürecinden geçerek aramıza katılan genç diplomatlarımızla biraraya geldik. Meslek hayatlarında başarılar diliyorum. Ailemize hoşgeldiniz!" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, "Genç diplomatlarımızın eğitimi için bize salonlarını açan AÜ Rektörü Prof.Dr. Necdet Ünüvar ve mezunu olduğum SBF Dekanı Prof. Dr. Orhan Çelik’e teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.