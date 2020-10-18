  • BIST
    1192.73
  • Dolar
    7,9347
  • Euro
    9,2997
  • Altın
    484,6100
İstanbul
15 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Tatar'ı arayarak tebrik etti
Taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Herkesin cumhurbaşkanı olacağım
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nişanlandı! Derya Tuna düğün alışverişine başladı
Korona salgınında iyileşenlerin sayısı 30 milyonu geçti
Koronavirüs salgını Avrasya ülkelerinde etkisini artırıyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ersin Tatar'a tebrik mesajı
Ankara'yı sağanak ve dolu vurdu
Bakan Koca 18 Ekim koronavirüs Türkiye tablosunu paylaştı
Başkan Erdoğan Şırnak'tan ayrıldı
Paris'te PKK paçavrası ile AB bayrağı aynı karede!
Sağanak yağış İstanbul'u vurdu... Alt geçitte mahsur kalan taksici böyle kurtarılmayı bekledi
Başkan Erdoğan'dan şehidimiz Tekcan'ın ailesine başsağlığı mesajı
KKTC'de tarihi seçim sona erdi! Kazanan Ersin Tatar oldu
Kontrolden çıkan beton mikseri evin mutfak duvarını yıktı
Konya'da feci kaza! Baba oğul hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 224 bin 295'e yükseldi
İki otomobil çarpıştı, 2'si ağır 4 kişi yaralandı
Trabzonsporlu Ekuban'da koronavirüs çıktı
İstanbul'da yeşil papağan sayısı artıyor
Denizli Valisi özür dilemişti: Bakan Soylu'dan açıklama geldi
Alman basınından TOGG'a övgü: Türkiye kendi "Tesla'sını" üretti
Bakan Soylu: Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi
Başkan Erdoğan, Şırnak'ta toplu açılış töreninde konuşuyor
18 Ekim 2020 Pazar 20:22:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 20:22:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan Ersin Tatar'a tebrik mesajı

Kaynak: Akşam

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı kutladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

Doğu Akdeniz'deki Türkiye ve KKTC'nin hak ve çıkarlarına sahip çıkma mesajı veren Çavuşoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkünün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

KKTC'de bugün gerçekleştirilen seçimlerin ardından Dışişleri Bakanlğı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün (18 Ekim) ikinci turu gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin örnek demokrasisini ve Kıbrıs Türk halkının siyasi olgunluğunu yansıtan biçimde gerçekleştirilmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Başbakan Sayın Ersin Tatar’ın seçimleri kazandığı bildirilmiştir. Sayın Tatar’ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz. Sonuçlar, Kıbrıs Türk halkının hür ve egemen iradesini yansıtmaktadır. Kıbrıs Türk halkının gücü, birlik ve beraberliğini toplumsal dayanışma ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde sürdürebilmesinden ileri gelmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm kurumlarıyla yakın eşgüdüm halinde çalışmayı, Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini ve Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını her koşulda desteklemeyi, ahdi ve tarihi sorumluluklarımızı hassasiyet ve kararlılıkla yerine getirmeyi her zaman olduğu gibi sürdüreceğiz.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER