Bakan Çavuşoğlu'ndan Ersin Tatar'a tebrik mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.



Doğu Akdeniz'deki Türkiye ve KKTC'nin hak ve çıkarlarına sahip çıkma mesajı veren Çavuşoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar’ı gönülden kutluyoruz. Kıbrıs Türkünün refahı, kalkınması ve güvenliği için hep birlikte çalışacağız. KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını hep birlikte koruyacağız.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

KKTC'de bugün gerçekleştirilen seçimlerin ardından Dışişleri Bakanlğı'ndan açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün (18 Ekim) ikinci turu gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin örnek demokrasisini ve Kıbrıs Türk halkının siyasi olgunluğunu yansıtan biçimde gerçekleştirilmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre Başbakan Sayın Ersin Tatar’ın seçimleri kazandığı bildirilmiştir. Sayın Tatar’ı tebrik ediyor, seçildiği bu yüce makamda başarılar diliyoruz. Sonuçlar, Kıbrıs Türk halkının hür ve egemen iradesini yansıtmaktadır. Kıbrıs Türk halkının gücü, birlik ve beraberliğini toplumsal dayanışma ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde sürdürebilmesinden ileri gelmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm kurumlarıyla yakın eşgüdüm halinde çalışmayı, Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğini ve Doğu Akdeniz’deki meşru hak ve çıkarlarını her koşulda desteklemeyi, ahdi ve tarihi sorumluluklarımızı hassasiyet ve kararlılıkla yerine getirmeyi her zaman olduğu gibi sürdüreceğiz.