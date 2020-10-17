17 Ekim 2020 Cumartesi 09:43:00 - Güncelleme:17 Ekim 2020 Cumartesi 09:45:00
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a sert tepki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın sivillere yönelik kalleş saldırısına sert tepki gösterdi.
Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, 'Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor' dedi.
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