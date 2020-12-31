31 Aralık 2020 Perşembe 01:00:00 - Güncelleme:31 Aralık 2020 Perşembe 01:00:00
Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yeni Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile telefon görüşmesi yaptı.
AA'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Çavuşoğlu, görüşmede yeni görevi dolayısıyla Xhaçka'yı tebrik etti.
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