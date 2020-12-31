Bakan Çavuşoğlu'ndan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile telefon görüşmesi yaptı.

AA'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Çavuşoğlu, görüşmede yeni görevi dolayısıyla Xhaçka'yı tebrik etti.