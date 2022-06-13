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13 Haziran 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:13 Haziran 2022 Pazartesi 16:00:00

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Boğazları vuracağız' diyen Yunan amirale net cevap: Cesareti varsa yapsaydı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Maraş açılımında rahatsızlık duymaya başladılar. Maraş açılımı çerçevesinde atılan adımlar uluslararası hukuku ihlal etmiyor. Bu durumu yeniymiş gibi anlatmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Yunanistan ile Ege adaları konusunda yaşanan gerilime de değinen Çavuşoğlu, "Yunanistan hukuki cevap veremiyor, demagoji yapıyor. Uluslararası topluma da 'Türkiye bize saldıracak' diye ağlıyor" dedi. Bakan Çavuşoğlu, 'Boğazları vuracağız' diyen Yunan Amiral'e de "Cesareti varsa yapsaydı. Böyle boş laflarla kendilerini avutmalarına gerek yok" karşılığını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lefkoşa'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Eski Yunan amiralin sözlerine de değinen Bakan Çavuşoğlu 'köprüleri vururuz' sözü için ise 'Boş laflarla kendilerini avutmalarına gerek yok' yorumunu yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

YUNAN AMİRALİN SÖZÜNE YANIT: BOŞ LAFLAR

"Strateji belirleseler ne olacak, Türkiye'ye düşmanlık etseler ne elde edecekler. İstanbul'da tıpkı Dendias'ın Ankara'daki basın toplantısından önce bana gelip de olumsuz bir şey söylemeyeceğim deyip olumsuz basın toplantısı yapması gibi, Cumhurbaşkanımıza aramıza başkalarını sokmayalım dedikleri gibi, olumsuz yaklaşanın kim olduğunu göstermesi bakımından söylüyorum. Tam tersi davranışlar içindeler, dürüst davranmıyorlar.

"BİZİM HAKLARIMIZI KORUMAK İÇİN KARARLILIĞIMIZ TAM"

İki NATO üyesi ülke. NATO'da güvenlikle ilgili dayanışma söz konusu. Türkiye'nin alacağı F-16'ların verilmemesi için lobi yapması kabul edilemez. Türkiye'yi dışlayan bir sürü toplantı oldu, hiçbirinin hükmü yok dedik, olmadı. Türkiye'yi de davet edelim demeye başladılar. Bizim haklarımızı koruma noktasında kararlılığımız tamdır. Bunlar bizim için problem değil.

"TÜRKİYE BİZE SALDIRACAK DİYE AĞLIYORLAR"

Esas Yunanistan halkı ve burada Rum halkı gücüyle ilgili ne düşünüyor, biraz kulak versinler. Biz gerginlikten yana değiliz, işbirliğinden yanayız. Yunanistan'ın uluslararası hukuku ihlal eden adımları var, bunları da bir bir izah ettik BM'ye gönderdiğimiz mektuplarla. Gidiyor, uluslararası topluma 'Türkiye bize saldıracak' diye ağlıyorlar. Sorunlar varsa bazılarını müzakere ederek çözebiliriz.

Etiketler : KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Bakanı Çavuşoğlu YUNANİSTAN
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