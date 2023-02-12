Bakan Çavuşoğlu: Hemen arama kurtarma ekiplerini gönderdiler

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12 Şubat 2023 Pazar 14:05:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 14:05:00

Bakan Çavuşoğlu: (Yunan mevkidaşı Dendias'ın deprem bölgesini ziyareti) Hemen arama kurtarma ekiplerini gönderdiler

Kaynak: AA

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Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'yi ilk arayan ve yardım teklifinde bulunan ülkelerden birinin Yunanistan olduğunu belirterek "Hemen arama kurtarma ekiplerini gönderdiler, insani yardımlarını Türkiye'ye getirdiler" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Hatay'da, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile açıklamalarda bulundu.

Dendias'ın, deprem bölgelerini ziyaret etmesinin, Yunanistan'ın ve Yunan halkının Türkiye ile olan dayanışmasını gösterdiğini söyleyen Çavuşoğlu, deprem meydana geldikten sonra Türkiye'yi ilk arayan ve yardım teklifinde bulunan ülkelerden birinin de Yunanistan olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, "Hemen arama kurtarma ekiplerini gönderdiler, çok sayıda uçakla insani yardımlarını da Türkiye'ye getirdiler. Hatta bir uçakla Yunanistan'dan bir diğer dostumuz Christos Stylianides (Yunanistan Sivil Savunma Bakanı) bizzat Adana'ya gelerek, yardımları Türkiye'ye ulaştırdı." diye konuştu.

Yunanistan'ın gönderdiği arama kurtarma ekibini ziyaret ettiğini ve teşekkür ettiğini aktaran Çavuşoğlu, söz konusu ekiplerin, geldikleri andan itibaren 7 gün 24 saat esasıyla burada çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, "Canlı olarak çıkarılan her kişiden sonra sadece burada Yunanistan ekibinin değil, tüm Yunan halkının da ne kadar mutlu olduğunu gördük, izledik. İyi komşuluk böyle günlerde belli olur." sözlerini sarf etti.

1999'da yaklaşık bir ay arayla hem Türkiye'de hem Yunanistan'da deprem yaşandığını hatırlatan Çavuşoğlu, önce Yunanistan'ın Türkiye'nin yardımına koştuğunu daha sonra da Türkiye'nin Yunanistan'a yardım ettiğini anımsattı.

Çavuşoğlu, 1999'da bu durumun TIME dergisi tarafından haberleştirildiğini dile getirerek, "Ben o zaman siyasetçi değildim, bir okuyucu mektubu gönderdim TIME dergisine ve daha sonra yayımladılar bu mektubumu. Kısaca şunu söylemiştim, 'Zor günlerde birbirimize yardım etmemiz önemli ama ilişkilerimizi geliştirmek için başka bir deprem ve başka bir felaketi beklemek zorunda değiliz'." ifadesini kullandı.

O zaman bunu sade bir Türk vatandaşı olarak söylediğini, bugün de Türkiye'nin Dışişleri Bakanı olarak aynı düşüncede olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Umarım görüş ayrılıklarımızı da diyalog yoluyla samimi bir şekilde ele alıp çözmek için çaba sarf ederiz. Ben, dostum Nikos Dendias'a ve onun şahsında Yunanistan hükümetine ve tüm Yunan halkına, bize bu zor günlerde verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum."

Etiketler : deprem türkiye kahramanmaraş mevlüt çavuşoğlu nikos dendias

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