Bakan Çavuşoğlu: Yardım teklifinde bulunan 101 ülkeye teşekkür ediyoruz
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraşlı depremlerin ardından Türkiye'ye ekip yollayan ülkelere ilişkin, "Yardım teklifinde bulunan 101 ülkeye teşekkür ediyoruz. Şu anda sahada arama kurtarma yapan ülke sayısı 74, personel sayısı 7 bin 98" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosta Rika Dışişleri ve İnanç Bakanı Dr. Arnoldo Andre Tinoco ile ortak basın toplantısında konuştu.
Bakan Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'ye gelen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine ilişkin şunları kaydetti;
Yardım teklifinde bulunan 101 ülkeye teşekkür ediyoruz. Şu anda sahada arama kurtarma yapan ülke sayısı 74, personel sayısı 7 bin 98, ekip gönderecek ülke sayısı 1, gelecek personel sayısı 439; görevini tamamlayıp ayrılan ülke sayısı 15, görevini tamamlayıp ayrılan personel sayısı 4 bin 236.
- "Yardım teklifinde bulunan 101 ülkeye teşekkür ediyoruz"
- Adana'da depremlerde yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin tutuklama
- Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın müteahhidi Marmaris'te yakalandı
- Gaziantep'te hafta bitmeden tüm abonelere doğal gaz verilecek
- Depremin çocuklarına devlet şefkati
- Adalet Bakanlığından AİHM'e mektup