Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosta Rika Dışişleri ve İnanç Bakanı Dr. Arnoldo Andre Tinoco ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'ye gelen arama kurtarma ve sağlık ekiplerine ilişkin şunları kaydetti;

Yardım teklifinde bulunan 101 ülkeye teşekkür ediyoruz. Şu anda sahada arama kurtarma yapan ülke sayısı 74, personel sayısı 7 bin 98, ekip gönderecek ülke sayısı 1, gelecek personel sayısı 439; görevini tamamlayıp ayrılan ülke sayısı 15, görevini tamamlayıp ayrılan personel sayısı 4 bin 236.