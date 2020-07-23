Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

İkilinin görüşmesinde turizm ve Libya konuları ele alındı. Ayrıca görüşmede Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları da değerlendirildi.

Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile de telefonda görüştü.