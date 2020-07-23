23 Temmuz 2020 Perşembe 19:07:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 19:07:00
Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. İki bakanın görüşmesinde turizm, Libya ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
İkilinin görüşmesinde turizm ve Libya konuları ele alındı. Ayrıca görüşmede Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları da değerlendirildi.
Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile de telefonda görüştü.
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