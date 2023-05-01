01 Mayıs 2023 Pazartesi 22:08:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 22:08:00
Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: AA
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Suriye üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü.
Görüşmede Suriye konusu ele alındı.
- Bakan Kurum: Abdi İpekçi Spor Salonu'nda tribünlerin kaba inşaatları tamamlanmak üzere
- Bakan Özer açıkladı: Ordu'ya Mühendislik Fakültesi kurulacak
- TCG Anadolu'yu 140 binden fazla kişi ziyaret etti
- Karaismailoğlu: Türkiye dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden olmaya hızla devam ediyor
- Bakan Akar: Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının yüzde 80'ini yerli ve milli olarak karşılayacak duruma geldik
- Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü