Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü.

Görüşmede Suriye konusu ele alındı.