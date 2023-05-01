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01 Mayıs 2023 Pazartesi 22:08:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 22:08:00

Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Suriye üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile telefonda görüştü.

Görüşmede Suriye konusu ele alındı.

Etiketler : Bakanlık suriye Çavuşoğlu
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