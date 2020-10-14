Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar'ı kabul etti
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar'ı kabul etti.
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Ceppar'ı bu görevinde ilk kez ağırladığını, görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldıklarını aktardı.
Çavuşoğlu, "Kırım davasının kararlı savunucusu olarak Kırım Tatarlarının her zaman yanındayız." mesajını verdi.
Ukrayna'nın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteğe dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin bunu takdirle karşıladığını ifade etti.
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