VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu: Rusya'ya yaptırım uygulanacak mı?
Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 306'ya yükseldi
Filipinler'de tropikal fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 121'e çıktı
Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü
Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 Filistinliyi öldürdü
Çin'in Kovid-19 aşılarına talep azalıyor
Brooklyn'deki metro saldırısı: Şüpheli gözaltında
Estetiğe karşı
Bayram anlaşması
Çok tembelim
Cem Uzan ile korktuğum için çalışamadım
4K 'Çağrı'ya Atlas Sineması'nda gala
Düğün öncesi albüm
Paris'te kutlama
Kendini tiyatroya verdi
'Baba' şarkılar
Necati, Nurgül'e çok iyi geldi!
Bakan Soylu'dan büyükelçilere: İkiyüzlülük yapmayın!
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?
AB ile diplomatik kriz! Türkiye nota verdi
Özcan Yeniçeri'den İP itirafı: Kurucularından olduğum için pişmanım
Şiddetli yağış geliyor
14 Nisan 2022 Perşembe 11:45:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 11:46:00

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'ye yönelik bakış olumlu anlamda değişti

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin ve Zelenskiy'nin masaya oturup oturmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "İki liderin 'evet' demesine, özellikle de Putin'in 'evet' demesine bağlı. Ve Putin görüşmeye 'hayır' demedi. İki liderin bir araya gelmesi için görüş ayrılıklarını azaltması gerekiyor. Bu konuda da iki heyetin yoğun müzakereleri devam ediyor" ifadelerini kullandı. "Sorun uzadıkça çözümü daha zor hale geliyor" diyen Çavuşoğu, "Buça'da yaşananlar müzakereyi olumsuz anlamda etkiledi" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV canlı yayınında soruları cevapladı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sorun uzadıkça çözümü daha zor hale geliyor. Buça'da yaşananlar müzakereyi olumsuz anlamda etkiledi. Tüm zorluklara rağmen bir ateşkes imkanı var. Dün Ukrayna heyetiyle görüştük. Liderleri bir araya getirmek için çaba sarf edeceğiz. Heyetlerimiz arasında müzakereler devam ediyor. Tıkanan noktalarda kolaylaştırıcıyız. Türkiye olarak bir çözüm için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Mariupol'deki sivillerin tahliyesiyle ilgili, "Tahliyelerde tüm risklere rağmen başarı elde ettik. 30'un altında Türk vatandaşı olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın tahliyesi için gemiye ihtiyaç yok." açıklamasını yaptı.

"Liderler Türkiye'de buluşur mu?" sorusunu cevaplayan Çavuşoğlu, "Liderler zirvesi Putin'in 'evet' demesine bağlı. İki heyet arasında yoğun müzakere devam ediyor." dedi.

Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda, "Yaptırımlar BM yaptırımı olursa uyarız. Biz dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, savaşın Batı ile ilişkilere etkisiyle ilgili de, "Türkiye'ye yönelik bakış olumlu anlamda değişti. Kanada ile ambargo sorununu aşmayı planlıyoruz. Güçlenen Türkiye ileride çok daha önemli aktör olacak." yorumunu yaptı

TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI

Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık verilmesiyle ilgili Çavuşoğlu, "Mektubu olumlu anlamda önemsiyoruz. Kongre'nin ikna edilmesi gerekiyor. Kongre'yi ikna edecek olan Biden yönetimidir" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "18 Mayıs'ta Washington'da Blinken ile görüşeceğiz" derken, "ABD samimi olursa, biz de gerekli adımları atarız" diye konuştu.

'SOĞUK SAVAŞ BELİRTİLERİ GÖRÜYORUZ'

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir soğuk savaş belirtileri gördüklerini söylerken, "Biz ilkeli dış politika izlemeye devam edeceğiz. Eleştirenler bile denge politikasının önemini gördü" ifadelerini kullandı.

İsrail ziyareti ile ilgili konuşan Dışişleri Bakanı, "Mayıs'ın üçüncü haftası İsrail'e gitmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Ukrayna
Anlamsız panik

Anlamsız panik
Bayram sürprizi

Bayram sürprizi
Bateri şov

Bateri şov
Aleyna'yla komşu oldu

Aleyna'yla komşu oldu
Hasta keçiyi 3 km sırtında taşıdı

Hasta keçiyi 3 km sırtında taşıdı
Meedo'yu tamamen sildi

Meedo'yu tamamen sildi
Sitemkâr Birce

Sitemkâr Birce
Zehra görmesin

Zehra görmesin
Doğada baş başa

Doğada baş başa

EN ÇOK OKUNAN HABERLER