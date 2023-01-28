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28 Ocak 2023 Cumartesi 10:05:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 10:05:00

Bakan Çavuşoğlu: Türk diplomatı, millete hizmetten asla geri durmamıştır

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk diplomatı Ermeni terör örgütlerinin ve diğer hainlerin saldırılarında eşini, çocuğunu, arkadaşını kaybetmiş ama devlete, millete hizmetten asla geri durmamıştır." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da Türkiye Gençlik Vakfı'nın "Genç Diplomatlar Akademisi" projesi kapsamında "Girişimci ve İnsani Dış Politika" konulu buluşmada konuştu.

Türk diplomatının Ermeni terör örgütlerinin ve diğer hainlerin saldırılarında eşini, çocuğunu, arkadaşını kaybettiğini ama devlete, millete hizmetten asla geri durmadığını belirten Çavuşoğlu, "Böyle kahraman bir teşkilatta Bakan olarak görev yapmak benim için de büyük bir gurur. Bu vesileyle dün Tahran'daki Azerbaycan Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize bir şehidimiz var başsağlığı diliyor, geçmiş olsun dileklerimi buradan bir kez daha iletmek istiyorum. Bütün şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun!" dedi.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu türk diplomat hizmet
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