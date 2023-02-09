"Tüm dünyadan da güçlü bir dayanışma gördük"

Bakan Çavuşoğlu: Tüm dünyadan da güçlü bir dayanışma gördük

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Tüm dünyadan da güçlü bir dayanışma gördük. 95 ülke ve 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "9 Şubat itibarıyla 56 ülkeden 6 bin 479 personel sahada. 19 ülkeden daha ekipler 24 saat içerisinde ülkemizde olacaklar." dedi.

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