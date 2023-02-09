Bakan Çavuşoğlu: Tüm dünyadan da güçlü bir dayanışma gördük
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Tüm dünyadan da güçlü bir dayanışma gördük. 95 ülke ve 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Tüm dünyadan da güçlü bir dayanışma gördük. 95 ülke ve 16 uluslararası kuruluştan yardım teklifi aldık.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "9 Şubat itibarıyla 56 ülkeden 6 bin 479 personel sahada. 19 ülkeden daha ekipler 24 saat içerisinde ülkemizde olacaklar." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
- "Tüm dünyadan da güçlü bir dayanışma gördük"
- Bakan Kurum, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 500 konteyner kurduklarını bildirdi
- TÜGVA Seyyah İcathane tırı Kahramanmaraş'ta depremzedelere hizmet veriyor
- "Önümüzdeki gün ve haftalarda Twitter ile daha yakın işbirliği içinde çalışmayı umuyoruz"
- OHAL kararı Meclis'te
- TDV, Hatay'daki depremzedelere günde üç öğün sıcak yemek veriyor