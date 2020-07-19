Bakan Çavuşoğlu Togo, Nijer ve Ekvator Ginesi'ni ziyaret edecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-22 Temmuz 2020 tarihlerinde Togo, Nijer ve Ekvator Ginesi'ne resmi ziyaretlerde bulunacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Togo, Nijer ve Ekvator Ginesi'ne ülkemizden Dışişleri Bakanı seviyesinde gerçekleştirilecek bu ilk resmi ziyaretler, bahsekonu ülkelerle ikili ilişkilerimizin tüm yönleriyle gözden geçirilerek yeni işbirliği imkânlarının ele alınmasına, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasına fırsat sağlayacaktır. Ziyaretler vesilesiyle, her üç ülkeyle de anlaşmalar imzalanacaktır" denildi.
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