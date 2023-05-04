VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Blinken, Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerinde somut ilerleme kaydedildiğini söyledi
ABD'de Kongre baskını davasında 'Proud Boys' üyesi 4 kişi suçlu bulundu
AB fonlarından Yunanistan savunma sanayisine mali destek öngörülüyor
"5G'nin altyapısı bir taraftan çalışırken, bir taraftan 6G'yi çalıştırıyoruz"
TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Durovic ile görüştü
İstinat duvarı okulun bahçesine çöktü: 3 bina tahliye edildi
04 Mayıs 2023 Perşembe 21:19:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2023 Perşembe 21:19:00

Bakan Çavuşoğlu, The Economist makalesini geri çekti

Kaynak: AA

ABONE OL

Bakan Çavuşoğlu, The Economist dergisinin Türkiye'deki seçimler hakkında Başkan Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine tepki gösterdi. Economist'in sonraki sayısında yayınlanmak üzere kendisinin de bir makalesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Makalemi geri çekiyorum. Türkiye'nin hadsiz bir şekilde iç işlerine karışanlarla işimiz olmaz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde konuştu.

The Economist'in "2023'ün En Önemli Seçimi" kapağıyla çıkan son sayısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" ifadeleriyle hedef alıp görevden gitmesini savunan dosyasına değinen Bakan Çavuşoğlu, "O kapağın içinde tabii nokta nokta 'Erdoğan gitmelidir' diyor, 'Erdoğan gitsin, gitmelidir' diyor. Bunlar Türk milleti adına karar veriyorlar ya da Türk milletine akıl vermeye çalışıyorlar. Erdoğan niye gitsin? Sana ne zararı var? İngiltere'ye ne zararı var?" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Bugün Erdoğan olmasaydı bugün dünya, gıda krizi yaşayacaktı. Bugün Türkiye olmasa Avrupa'nın güvenliği tehlikededir. Neden bir ülkenin iç siyasetine müdahale ediyorsunuz? Almanya neden Yüksek Seçim Kurulu'ndan izin aldığımız noktalarda sandık açmamıza izin vermedi? Bunların hepsi müdahale etmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

TEPKİ İÇİN MAKALESİNİ GERİ ÇEKTİ

Economist'in bir sonraki sayısında yayınlanmak üzere kendisinin de bir makalesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Şimdi makalemi geri çekiyorum. Böyle Türkiye'nin hadsiz bir şekilde iç işlerine karışanlarla bizim bir işimiz olmaz. Ama 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecektir." şeklinde konuştu.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Economist
Golf severler buluştu

Golf severler buluştu
'Psikoloğa gidiyorum'

'Psikoloğa gidiyorum'
Annem kazandı, babam yakalandı

Annem kazandı, babam yakalandı
Doğuma bir ay kala

Doğuma bir ay kala
Burcu Güneş'ten ailesiyle ilgili dikkat çeken itiraflar

Burcu Güneş'ten ailesiyle ilgili dikkat çeken itiraflar
Gururlu gece

Gururlu gece
Nebahat Çehre güzellik sırrını verecek

Nebahat Çehre güzellik sırrını verecek
Yağmur Sarıoğlu: Hava gösterisinden çok daha fazlası!

Yağmur Sarıoğlu: Hava gösterisinden çok daha fazlası!
Kitabını senaryo yapacak

Kitabını senaryo yapacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX