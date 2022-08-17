VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere'de enflasyon çift haneye yükseldi
RTÜK, yayın ilkesi ihlalleri yaptığı gerekçesiyle Netflix'e yaptırım uyguladı
THY, bünyesine yeni pilotlar katacak
Şanlıurfa sınır bölgesinde 22 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
"İsrail ile karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldık"
Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 334 tank ve zırhlı araç imha ettik
Filistin Devlet Başkanlığından Abbas'ın "İsrail 50 Holokost işledi" sözlerine ilişkin açıklama
Esnaftan tüketiciye tüm kesimleri ilgilendiren vergi kolaylıklarını derledi
Sahil Güvenlik ile deniz polisinin envanterine 164 yerli ve milli bot kazandırıldı
Anayasa Mahkemesinden "yaşam hakkının ihlali" kararı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı
Türkiye, dünyadaki uzay yarışından geri kalmamak için yatırımlarını sürdürecek
Yaylada motosikletli misafir sürprizi
Kaplumbağa operasyonu
Özel Harekat personeline 'enerji silahı' eğitimi
"Kovid'i çok ağır atlattım"
Peker'i görenler tanıyamadı
Leyla'ya bahçede doğum günü partisi
Marmara Depremi'nden sonra getirilen yapı denetim sistemi binalara güvence oldu
Letonya, Türk savunma sanayisi ile iş birliğine büyük ilgi duyuyor
sahibinden.com'dan "6 bin km ve sıfır araç" düzenlemesi
Kıtalararası fiber optik internet ağları ABD-Çin rekabetinde yeni cephe açıyor
"Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaya dair planımız yok"
17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:29:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:21:00

Bakan Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tel Aviv'e büyükelçi atanması ile ilgili, "Filistin'in haklarını savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması kararı çerçevesinde, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldıklarını açıkladı.

Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ile Ankara'da gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail'de yeni hükümetin kurulması ve Isaac Herzog'un Cumhurbaşkanı seçilmesiyle İsrail'le bir diyalog süreci başladığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Herzog'un Türkiye ziyareti ve daha sonra benim İsrail ziyaretim, Başbakan ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Ankara ziyareti ile süreç devam etti." dedi.

Çavuşoğlu, iki ülke arasında havacılık alanında bir iş birliği anlaşması imzalandığını söyledi.

Karma Ekonomik Komisyon toplantısının eylül ayında yapılacağını belirten Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde karşılıklı büyükelçileri tekrar atamak da vardı. Bu salonda Sayın Lapid'le gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında da büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye bir açıklama yapmıştık. Bu çalışmalar neticesinde İsrail'den de böyle olumlu bir adım geldi. Tabii biz de Türkiye olarak İsrail'e, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte zaten kararnamemiz de var, atayacağımız büyükelçiler konusunda isimleri de, diğer atayacağımız büyükelçilerin listesini de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak."

Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda büyükelçi atamasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Filistin, Kudüs ve Gazze'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz ve bu konuda mesajlarımızın doğrudan büyükelçi seviyesinde Tel Aviv'e iletilmesi de önemli." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, isim belirleme sürecinin başladığını söyledi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİN DEVAM ETMESİ, BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN ÖNEMLİ"

İsrail Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada Lapid'in "Türkiye ile ilişkilerin devam etmesi, bölgesel istikrar için önemli bir katkı ve İsrail vatandaşları için önemli bir ekonomik haber. İsrail'in dünyadaki duruşunu güçlendirmek istiyoruz." ifadeleri yer aldı

Açıklamada, Türkiye ve İsrail'in, diplomatik ilişkilerini en yüksek seviyeye çıkarma, karşılıklı büyükelçi ve başkonsolos atanması kararı aldığı belirtildi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesinin son bir yılda İsrail Cumhurbaşkanı Isac Herzog'un Ankara ziyareti, karşılıklı Dışişleri Bakanlarının ziyaretlerinin doğurduğu "pozitif atmosferin" devamlılığı olduğu aktarıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz'in Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal ile dün akşam telefonda görüşerek konuyu sonuçlandırdığı paylaşıldı.

İlişkilerin seviyesinin artırılmasının "iki halkın bağlarını güçlendirecek, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri derinleştirecek, bölgesel istikrara katkı sağlayacağı" kaydedildi.

İSRAİL CUMHURBAŞKANI'NDAN TÜRKİYE İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN YÜKSELTİLMESİNE ÖVGÜ

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke diplomatik ilişki seviyesinin en üst düzeye çıkarılmasından övgüyle bahsetti.

Paylaşımda Herzog, "Türkiye ile diplomatik ilişkilerin en yüksek seviyeye çıkarılmasını takdirle karşılıyorum. Son bir yıldır öncülük ettiğimiz, İsrail ve Türk halkına daha iyi ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizm ve dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da iyi komşuluk ilişkileri ve ortaklık ruhunun kendileri için önemli olduğunu belirten İsrail Cumhurbaşkanı, tüm dinlerin mensuplarının; Müslüman, Yahudi ve Hristiyanların "barış içinde bir arada yaşayabileceğini ve yaşaması gerektiğini" aktardı.

Etiketler : dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu israil türkiye büyükelçi
Aşka ayıracak vaktim yok

Aşka ayıracak vaktim yok
Ailecek tatil keyfi

Ailecek tatil keyfi
Yeni ikili

Yeni ikili
Programındaki hikayeleri kaleme alacak

Programındaki hikayeleri kaleme alacak
Nispet gecesi

Nispet gecesi
8 yıllık aşkta mutlu son

8 yıllık aşkta mutlu son
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Aile keyfi

Aile keyfi
7 yıllık evlilik bitti

7 yıllık evlilik bitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes