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15 Haziran 2022 Çarşamba 22:32:00 - Güncelleme:15 Haziran 2022 Çarşamba 22:32:00

Bakan Çavuşoğlu: Tahıl krizi için İstanbul'da 4'lü toplantı olabilir

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, tahıl krizinin çözümü konusunda "4'lü bir toplantı olursa, kurulacak mekanizmanın denetimi dahil tüm konuları detaylı şekilde ele alınacak. Rusya'dan da olumlu cevap gelirse toplantıyı İstanbul'da gerçekleştireğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt ile İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ne zamana kadar karşı çıkmaya devam edeceğine ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, bunun söz konusu iki ülkenin Türkiye'ye vereceği cevaba bağlı olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu konudaki beklentileri ve endişelerini hem NATO'ya hem de İsveç ve Finlandiya'ya net ve yazılı şekilde ilettiğini dile getirdi.

Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını en güçlü şekilde destekleyen ülkelerden biri olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Şimdi bu iki ülke bizim bu beklentilerimizi nasıl karşılayacak, ne zaman karşılayacak, bu konuda bir mutabakata varmamız lazım" dedi.

"YAZILI ŞEKİLDE CEVAPLARI BEKLEDİĞİMİZİ BİR KEZ DAHA HATIRLATMAK İSTERİM"

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve NATO Genel Sekterliğinin de devrede olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün, kendisinin de dün Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptığını anımsattı.

NATO'dan Türkiye'ye ortak bir uzlaşı belgesi gönderildiğini, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'un danışmanının da Ankara'ya belge ilettiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bize gönderilen bu belgelerin beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak olduğunu hem NATO'ya hem de bu ülkelere söyledik. Şimdi bunlara karşı bunları derleyip, toplayıp kendi cevabımızı göndereceğiz. Eğer bir müzakere zemini olacaksa bizim gönderdiğimiz belge üzerinden olması gerektiğini dün de bugün de Genel Sekreter'e de (Stoltenberg) söyledik.

Ne zaman sorusunu cevaplamak doğru olmaz. Çünkü bu ülkeler, ne zaman ve nasıl endişelerimizi karşılayacaklar. Top şu anda onların tarafında. Onlardan da ayrıca bir mektup değil de yazılı şekilde cevapları beklediğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim."

"4'LÜ TOPLANTIYI İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 4'lü bir toplantı olursa, kurulacak mekanizmanın denetimi dahil tüm konuları burada detaylı şekilde ele alınacak. Burada Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna olacak. Herkesin endişelerinin giderilmesi lazım. Rusya'dan da olumlu cevap gelirse 4'lü toplantıyı İstanbul'da gerçekleştireceğiz.

Etiketler : Çavuşoğlu nato Türkiye
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