Çavuşoğlu'ndan "tahıl koridoru" açıklaması: Rusya'dan cevap bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tahıl koridoru ile ilgili Rusya'dan cevap bekliyoruz. Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşeceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tahıl koridoru ile ilgili olarak Rusya'dan cevap bekliyoruz. BM planının işler bir plan olduğunu anlattık. Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi söyledik." açıklamasında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu ile ilgili olarak "Sadece yasa değil yazılı olarak cevap bekliyoruz" dedi.

STOLTENBERG'E YANIT: BU ÇABALARI TAKDİRE ŞAYAN BULUYORUZ

Bakan Çavuşoğlu, Karadeniz'deki mayınların temizlenmesi konusunda, "Şu anki plana göre mayınların temizlenmesine gerek yok, güvenli hatlar açılabilecek." dedi. Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'nin güvenlik endişelerine yönelik yaptığı açıklamalarla ilgili, "NATO genel sekreterinin bu çabalarını biz takdire şayan buluyoruz." ifadelerini kullandı.