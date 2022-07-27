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27 Temmuz 2022 Çarşamba 23:14:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2022 Çarşamba 23:16:00

Bakan Çavuşoğlu Suudi mevkidaşı Farhan ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere uluslararası platformlardaki iş birliği ele alındı.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suudi Arabistan
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