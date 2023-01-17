Bakan Çavuşoğlu: Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamasında, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu, "Gerek Türkiye gerek İran olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini güçlü şekilde destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar...

Sonuçta bu teröre karşı hep birlikte mücadele etmemiz lazım

Hepimiz hukukun ne demek olduğunu biliyoruz. İfade özgürlüğünden bahsediyorlar, bu saldırı ırkçı bir saldırıdır

İsveç kelime oyunlarıyla bizi oyaladığını düşünüyorsa bunda aldandığını, kendisini aldattığını söylemek isterim