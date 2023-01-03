Bakan Çavuşoğlu, Suriye'deki muhalif gruplarla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı El-Maslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Mustafa ile görüştük. Suriye bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık. 2254 sayılı BMGK Kararı uyarınca Suriye muhalefetine ve halkına desteğimizi yineledik." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Moskova'da Rusya ve Suriye Savunma Bakanları arasındaki 3'lü görüşmeyle ilgili açıklama yapmıştı.

Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye ile normalleşme adımına karşı olduğunu anladıklarını söyledi, kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"ABD'den bize "bunlarla neden görüşüyorsunuz ya da ne oluyor" diye herhangi bir şey gelmedi. Ama böyle bir normalleşmeye karşı olduklarını da anlıyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün bir basın mensubunun sorusuna verdiği cevaptan da bunu görüyoruz. Ama yıllardır izlenen politikaların bir neticeye varmadığını ABD'nin de görmesi lazım. Sonuçta bu iç savaşı durdurmak lazım. Bunun yolunun da muhalefetin hilafına olmayacağını söylüyoruz. Yani muhalefete rağmen bir normalleşme ya da görüşme olmaz. Zaten görüşmelerin amacı bu"

Suriye'de hedeflerinin, kalıcı istikrar, barış, terörün sonlanması, sınır bütünlüğü ve toprak bütünlüğünü korumak olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Muhalefet ile rejimin Anayasa Komitesi dahil yürüttükleri müzakerelerden bir sonuç almak. Bunun için doğrudan temaslarımızın da faydalı olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.