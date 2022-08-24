Bakan Çavuşoğlu, Suriye Muhalefet lideri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye Muhalefet lideri ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamasında; "Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Salem Al-Meslet, Müzakere Komisyonu Başkanı Bedr Camus ve Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa'yla görüştük. Muhalefetin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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