Bakan Çavuşoğlu, Suriye Muhalefet lideri ile görüştü
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye Muhalefet lideri ile görüştü. Çavuşolu, "Muhalefetin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye Muhalefet lideri ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamasında; "Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Salem Al-Meslet, Müzakere Komisyonu Başkanı Bedr Camus ve Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa'yla görüştük. Muhalefetin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde, siyasi sürece katkısını takdir ediyor ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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