VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TEKNOFEST tarihe geçti
Türkiye milli kanatlarıyla gövde gösterisi yaptı
İstanbul'un enflasyonu belli oldu: Aylık 4,57, yıllık 62,46
AK Parti'nin İstanbul'daki "Yüzyılın Mitingi", Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak
17 yaşındaki kızın dairede ölü bulunmasına ilişkin 1 zanlı tutuklandı
İllerine dönmek isteyen depremzedelerin yol masrafı karşılanacak
01 Mayıs 2023 Pazartesi 17:38:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 17:38:00

Bakan Çavuşoğlu: Sudan'da operasyonlar tamamlandı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Bakan Çavuşoğlu, 'Sudan'da operasyonlar tamamlandı. 1763 Türk Sudan'dan tahliye edildi. Gelecek taleplere göre ilave operasyon olabilir' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çatışmaların devam ettiği Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Antalya'nın Kepez ilçesinde Dr. Gönül Peçen-Dr. Ahmet Peçen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve ambulans helikopter iniş alanı açılışı programında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "An itibariyle Sudan'dan tahliye operasyonları tamamlandı. Vatandaşlardan gelecek yeni taleplere göre ilave operasyonlar olabilir" sözlerine yer verdi.

Etiketler : çavuşoğlu operasyon sudan
Üzerinde taşıdığı uğurları var

Üzerinde taşıdığı uğurları var
Seda Sayan estetik yaptırıp da söylemeyenleri hedef aldı

Seda Sayan estetik yaptırıp da söylemeyenleri hedef aldı
İpek Tuzcuoğlu: Mütevazı bir hayat yaşıyorum

İpek Tuzcuoğlu: Mütevazı bir hayat yaşıyorum
Dile kolay 30 yıl!

Dile kolay 30 yıl!
Devrim'i duymak istemiyor!

Devrim'i duymak istemiyor!
Hera Aslan: Ozan'ı çok kıskanıyorum

Hera Aslan: Ozan'ı çok kıskanıyorum
Hadise'ye benzetildi

Hadise'ye benzetildi
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Mutfakta Karsu var

Mutfakta Karsu var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX