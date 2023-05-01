Bakan Çavuşoğlu: Sudan'da operasyonlar tamamlandı
Kaynak: İHA
Bakan Çavuşoğlu, 'Sudan'da operasyonlar tamamlandı. 1763 Türk Sudan'dan tahliye edildi. Gelecek taleplere göre ilave operasyon olabilir' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çatışmaların devam ettiği Sudan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Antalya'nın Kepez ilçesinde Dr. Gönül Peçen-Dr. Ahmet Peçen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve ambulans helikopter iniş alanı açılışı programında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "An itibariyle Sudan'dan tahliye operasyonları tamamlandı. Vatandaşlardan gelecek yeni taleplere göre ilave operasyonlar olabilir" sözlerine yer verdi.
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- Bakan Çavuşoğlu: Sudan'da operasyonlar tamamlandı