Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sudan Büyükelçiliği personeli bölgeden çekildi, daha güvenli bir alana alındı. Can kaybı ve yaralanma yok, araçta hasar var. Büyükelçiliğimizi Port Sudan'a taşıyoruz." dedi.

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