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06 Mayıs 2023 Cumartesi 16:59:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 16:59:00

Bakan Çavuşoğlu: Sudan Büyükelçiliğimizi Port Sudan'a taşıyoruz

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Bakan Çavuşoğlu, "Sudan Büyükelçiliği personeli bölgeden çekildi, daha güvenli bir alana alındı. Can kaybı ve yaralanma yok, araçta hasar var. Büyükelçiliğimizi Port Sudan'a taşıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sudan Büyükelçiliği personeli bölgeden çekildi, daha güvenli bir alana alındı. Can kaybı ve yaralanma yok, araçta hasar var. Büyükelçiliğimizi Port Sudan'a taşıyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu sudan sudan büyükelçiliği port sudan
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