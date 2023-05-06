Bakan Çavuşoğlu: Sudan Büyükelçiliğimizi Port Sudan'a taşıyoruz
Bakan Çavuşoğlu, "Sudan Büyükelçiliği personeli bölgeden çekildi, daha güvenli bir alana alındı. Can kaybı ve yaralanma yok, araçta hasar var. Büyükelçiliğimizi Port Sudan'a taşıyoruz." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sudan Büyükelçiliği personeli bölgeden çekildi, daha güvenli bir alana alındı. Can kaybı ve yaralanma yok, araçta hasar var. Büyükelçiliğimizi Port Sudan'a taşıyoruz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
- Sudan'da ordu ve HDK, Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği konvoyuna saldırıda birbirini suçladı
- "Artık Gabar terörle değil petrol rezervleriyle anılıyor"
- "Zillet ittifakının tüm partileri Türkiye'nin karşısında mevzilendi"
- "HEMBA tüm dünyadaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet edecek 'biricik' bir platform olacak"
- "Sudan Büyükelçiliğimizi Port Sudan'a taşıyoruz"
- Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı