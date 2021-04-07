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07 Nisan 2021 Çarşamba 00:20:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 00:20:00

Bakan Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Selakoviç'le görüştü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç görüşmede, ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

İki bakan, Çavuşoğlu'nun Sırbistan ziyaretini de görüştü.

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı Sırp mevkidaşı Selakoviç
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