Bakan Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Selakoviç'le görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç görüşmede, ikili ve bölgesel konuları ele aldı.

İki bakan, Çavuşoğlu'nun Sırbistan ziyaretini de görüştü.