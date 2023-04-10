Bakan Çavuşoğlu, Şilili ve Sırp mevkidaşları ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Şilili ve Sırp mevkidaşları ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Şili'nin yeni Dışişleri Bakanı Stork ile tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Dacic ile yaptığı telefon görüşmesinde de ikili ilişkileri ve uluslararası platformlarda işbirliği konularını ele aldı.