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Bakan Çavuşoğlu, Şilili ve Sırp mevkidaşları ile telefonda görüştü
10 Nisan 2023 Pazartesi 20:57:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 20:57:00

Bakan Çavuşoğlu, Şilili ve Sırp mevkidaşları ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şili Dışişleri Bakanı Alberto Van Klaveren Stork ve Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Şili'nin yeni Dışişleri Bakanı Stork ile tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Sırp mevkidaşı Dacic ile yaptığı telefon görüşmesinde de ikili ilişkileri ve uluslararası platformlarda işbirliği konularını ele aldı.

Etiketler : Diplomatik kaynak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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