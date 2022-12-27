VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin kararı imzaladı: Tavan fiyat uygulayana petrol yok
Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar uyarısı
Çin'de yurt dışı seyahat kısıtlamalarının kalkmasıyla bilet aramaları tavan yaptı
Bayramov: Barış görüşmelerinde çok kısıtlı gelişme elde edildi
Taha Akgül yılın serbest stil güreşçisi seçildi
Başkan Erdoğan, Politika Kurulu Başkanvekilleri ile bir araya geldi!
27 Aralık 2022 Salı 17:04:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 17:04:00

Bakan Çavuşoğlu, Sao Tome ve Principe'nin yeni Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sao Tome ve Principe'nin yeni Dışişleri Bakanı Alberto Neto Pereira ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun tebrik amaçlı yaptığı telefon görüşmesinde; ekonomi, eğitim ve güvenlik işbirliği başta olmak üzere, ikili ilişkiler ele alındı.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Pereira'yı, Mart 2023'te düzenlenmesi planlanan 3. Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu sao tome princip
Enerjik Sertab

Enerjik Sertab
Performansı taçlandı

Performansı taçlandı
YouTube'a veda

YouTube'a veda
Belçika'daki boşanma Türkiye'de tanındı

Belçika'daki boşanma Türkiye'de tanındı
Şarkıcı Züleyha: Değerlerimizin farkına varmalıyız

Şarkıcı Züleyha: Değerlerimizin farkına varmalıyız
İspanya tatili

İspanya tatili
Tekli heyecanı

Tekli heyecanı
Anne acısı

Anne acısı
3 bin kişilik koro

3 bin kişilik koro

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX