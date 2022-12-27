Bakan Çavuşoğlu, Sao Tome ve Principe'nin yeni Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Sao Tome ve Principe'nin yeni Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun tebrik amaçlı yaptığı telefon görüşmesinde; ekonomi, eğitim ve güvenlik işbirliği başta olmak üzere, ikili ilişkiler ele alındı.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Pereira'yı, Mart 2023'te düzenlenmesi planlanan 3. Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti.