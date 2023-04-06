Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile iftarda bir araya geldi
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ankara'da iftarda bir araya geldi.
Çavuşoğlu, kendisinin davetlisi olarak 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Lavrov ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda iftar sofrasında buluştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov eşlik etti.
Bakan Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile yarın ikili ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları müzakere etmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.
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