Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile iftarda bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile iftarda bir araya geldi

Çavuşoğlu , kendisinin davetlisi olarak 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Lavrov ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda iftar sofrasında buluştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov eşlik etti.

Bakan Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile yarın ikili ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları müzakere etmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.