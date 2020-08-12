  • BIST
    1114.18
  • Dolar
    7,2997
  • Euro
    8,6239
  • Altın
    456,3770
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Alman Hükümeti artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
Adalet Bakanı Gül 'Orman Kanunu'nda yer alan cezaları hatırlattı
Putin, Macron ile Beyrut'taki patlamayı görüştü
Akar ve TSK komuta kademesi Azerbaycan'a gitti
Okulların açılışı ertelenecek mi? Bakan Selçuk açıklama yapacak
Yemen'deki sel nedeniyle 174 kişi hayatını kaybetti
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan güvenlik korucusu hastanede şehit oldu
Sivillerin mallarına göz koyan terör örgütü YPG/PKK tepkiler nedeniyle geri adım attı
Adıyaman'da 37 ev karantinaya alındı
Teröristlerin hain planlarını Mehmetçik bozdu: 20 PKK'lı gözaltında
KKTC'den Fransa'ya sert tepki: Barış ortamını tehdit ediyor
AB'den 8 ülkeye Kovid-19'la mücadele için 2 milyar 650 milyon avro destek
Fenerbahçe Mauricio Lemos transferini duyurdu
Yemen'deki sel felaketinde ölenlerin sayısı 174'e ulaştı
ABD'de koronavirüs kabusu devam ediyor! Son 24 saatte bin 516 ölüm daha
Advertorial
Başkan Erdoğan AA Yönetim Kurulu üyelerini Külliye'de kabul etti
Bakan Karaismailoğlu, İranlı mevkidaşı Mohammad Eslami ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Raşid Dostum'la bir araya geldi
Aykut Kocaman kararını açıkladı: Bu süreçte takım çalıştırmayacağım
Gazze'den İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek
Eski NASA mühendisi ve Youtuber Mark Rober'den tehlikeli köpek balığı deneyi
Athletic Bilbao'da 6 kişi koronavirüse yakalandı
12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:37:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 16:38:00

Bakan Çavuşoğlu, Raşid Dostum'la bir araya geldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin eski Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'la Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Dostum'un Bakanlıkta yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Afganistan'da barışın sağlanması için ortaya konan uluslararası çabalarda oynadığı öncü rol dile getirildi.

Görüşmede Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların sonlanması için tarihi bir fırsat olarak gördüğü Afganlar arası barış ve uzlaşı sürecine de aynı şekilde katkı vermeye hazır olduğunu belirtti.

Barış görüşmelerine zemin hazırlaması bakımından Afgan hükümetinin 5 bin Taliban mahkumu serbest bırakmasının müzakereler öncesinde güven artırıcı bir önlem olarak olumlu karşılandığını vurgulayan Çavuşoğlu, ilk turu Doha'da düzenlenmesi öngörülen Afganlar arası görüşmelerin sonraki turlarından birine Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu da kaydetti.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan paylaştığı mesajda da "Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum'la verimli bir görüşme yaptık. Barış ve uzlaşı sürecinde Afgan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER