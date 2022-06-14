14 Haziran 2022 Salı 19:38:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 19:38:00
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.
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