Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.