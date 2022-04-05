VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Doğu'da iki gün boyunca toz taşınımı bekleniyor
BM Genel Sekreteri: Rusya uluslararası kabul görmüş sınırları yeniden çiziyor
Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Zelenskiy BMGK'dan reform talep etti: Herkes eşit temsil edilmeli
Bebeğini çöpe atan anne tutuklandı
AB Rus diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etti
Ömer Çelik: Türkiye olmadan kilit mimarisi oluşturulamaz
Putin: Gıda ihracatında ihtiyatlı olacağız
Başkan Erdoğan'ın Ukrayna diplomasisi sürüyor
Kuvvetli bahar yağışları geliyor
Babası, Mete'nin yolunu açan hikayeyi anlattı 54. olunca şampiyonluğa karar verdi
Rusya'dan Biden'ın 'Putin yargılanmalı' sözlerine yanıt
NATO'dan Rusya'ya yaptırım açıklaması
İçişleri Bakanlığı İBB skandalını ortaya çıkardı
Bakan Karaismailoğlu 2053 hedeflerini açıkladı
Bakan Akar'dan tahliye açıklaması
Fransa Türkiye'yi 'yeşil ülkeler' listesine aldı
Tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89'a yükseldi
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
Türkiye'nin sertifikalı tohum üretimine Konya Ovası'ndan büyük katkı
Sırbistan ve Macaristan'da halkın önceliği istikrar
Ramazan'da reflü ve mide problemlerinden korunmanın 10 etkili yolu
Nisa bebekten acı haber!
Açıkhava konserleri başlıyor
05 Nisan 2022 Salı 19:11:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 19:11:00

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakan Çavuşoğlu, 6-7 Nisan 2022 tarihlerinde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak için Brüksel'e gidecek.

Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Etiketler : Bakan Çavuşoğlu NATO Belçika
Yaza hazır

Yaza hazır
Şahin'in oğlu ölümden döndü

Şahin'in oğlu ölümden döndü
100 bin müzikseverli turne

100 bin müzikseverli turne
Romantik tekli

Romantik tekli
Ayrılık sonrası Dubai morali

Ayrılık sonrası Dubai morali
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Şaka gibi aşk

Şaka gibi aşk
Biran Damla siyaha bulaştı

Biran Damla siyaha bulaştı
Kozmetik Gülben!

Kozmetik Gülben!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER