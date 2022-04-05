05 Nisan 2022 Salı 19:11:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 19:11:00
Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Kaynak: TRT Haber
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Bakan Çavuşoğlu, 6-7 Nisan 2022 tarihlerinde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak için Brüksel'e gidecek.
Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
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