Bakan Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısını 2022'de düzenlemeyi öngörüyoruz." dedi.

Başbakan Natalia Gavrilita ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımında ise Çavuşoğlu, "Moldova Başbakanıyla çok boyutlu ilişkilerimizi görüştük. Stratejik ortaklığımızı derinleştireceğiz, 1 milyar dolar ticaret hedefine ulaşacağız." ifadelerine yer verdi.