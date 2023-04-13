Bakan Çavuşoğlu: Mısır ile açtığımız yeni sayfayı başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'da Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Mısır ile açtığımız yeni sayfayı ortak projeler ve başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz. Bundan sonra Libya konusunda daha yakın iş birliği içinde çalışacağız" açıklamasını yaptı.
Bakan Çavuşoğlu: "(Mısır ile büyükelçi atamasına ilişkin): Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile biz sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim."
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