Bakan Çavuşoğlu: Mısır ile açtığımız yeni sayfayı başarı öyküleriyle doldurmak istiyoruz

Bakan Çavuşoğlu: "(Mısır ile büyükelçi atamasına ilişkin): Temsilcilik düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi konusunda somut adımlar atıyoruz. Önümüzdeki dönemde ortak bir açıklama ile biz sizleri bilgilendireceğiz. O güne kadar bazı adımlar atmaya da devam edeceğiz. Herhangi bir sorunun olmadığını söylemek isterim."

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