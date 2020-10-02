Bakan Çavuşoğlu: Milletimizin haklarını korumaya devam edeceğiz
Kaynak: AA
Libya ile deniz sınırı anlaşmasının tesciline atıfta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libya ile yapılan deniz sınırı anlaşmasının Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tescil edildiğini aktararak, "Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
#Libya ile yaptığımız deniz sınırı anlaşması #BirleşmişMilletler tarafından tescil edildi. Uluslararası hukuk çerçevesinde milletimizin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz. #SahadaveMasadaGüçlüTürkiye���� pic.twitter.com/W1nft0lSw1— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 1, 2020
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