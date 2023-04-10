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"Mayıs'ta Moskova'da Suriye konulu bakanlar toplantısı yapılacak"
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10 Nisan 2023 Pazartesi 17:13:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 17:13:00

Bakan Çavuşoğlu: Mayıs'ta Moskova'da Suriye konulu bakanlar toplantısı yapılacak

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Mayıs'ta Moskova'da Suriye konulu bakanlar toplantısı yapılacak." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mayıs'ta Moskova'da Suriye konulu bakanlar toplantısı yapılacak." dedi.

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Etiketler : mevlüt çavuşoğlu moskova suriye bakanlar toplantısı

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