Bakan Çavuşoğlu: Macron'un bizimle ilgili söyleyecek sözü varsa yüzümüze söylesin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir'e yönelik sözlerine ilişkin "Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Lviv'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, Macron'un Cezayir'e yönelik sözlerine ilişkin "Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır" dedi

Bakan Çavuşoğlu Macron'un Türkiye'yi suçlayan sözlerine ilişkin, "Bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz" dedi.

MACRON'UN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMASI

Macron geçtiğimiz günlerde, "Cezayir'in bir ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Soru bu. (Cezayir'de) Daha önce sömürgeler vardı. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak, bu harika. Cezayirliler buna inanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Macron'un açıklamaları Cezayir de hem resmi hem de sivil kanattan tepki görmüştü.