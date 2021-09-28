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28 Eylül 2021 Salı 18:09:00 - Güncelleme:28 Eylül 2021 Salı 18:09:00

Bakan Çavuşoğlu, Lübnan'ın yeni Dışişleri Bakanı ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile telefonda görüşerek yeni görevi için tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib telefonda görüştü.

Görüşmede Çavuşoğlu, Bouhabib'i yeni görevi için tebrik ederken ikili ilişkiler de ele alındı.

Çavuşoğlu, Lübnan'da göreve başlayan yeni hükümeti tebrik için gün içinde Başbakan Necib Mikati'yle de bir görüşme gerçekleştirmişti.

LÜBNAN'DA HÜKÜMETİ KURMA SÜRECİNE 13 AY ALDI

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükümet krizi doğurdu.

Patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etmek zorunda kalan Hassan Diyab hükümetinden sonra siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeni hükümeti kurma süreci 13 ay aldı.

Necib Mikati başbakanlığında 13 ay aradan sonra 10 Eylül'de kurulan yeni hükümet, 20 Eylül'de Meclis'ten güvenoyu almıştı.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Patlama Çavuşoğlu lübnan
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